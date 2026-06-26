As obras do estacionamento em escama na área pública ao lado do Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia, alcançaram 65% de execução e devem ser concluídas em até 15 dias, de acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra). A intervenção faz parte da requalificação do espaço e inclui serviços de terraplenagem, drenagem, adequação do solo, implantação das vagas de estacionamento, pista de caminhada e sinalização viária. O projeto prevê a implantação de 86 vagas para veículos no entorno do terreno, sendo 30 vagas na Avenida T-3, 34 vagas na Avenida T-5 e 22 vagas na Rua T-56.\nInclui, também, o calçamento do espaço. Segundo a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET), a obra integra o conjunto de intervenções viárias relacionadas ao corredor binário formado pelas avenidas T-10 e T-55. Com a mudança no sistema de circulação, a Prefeitura pretende reorganizar a oferta de vagas na região do Parque Vaca Brava. Dessa maneira, a ideia seria suprir parte dos estacionamentos ao longo das vias para adequação do novo modelo de tráfego no Bueno.