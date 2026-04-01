O Cemitério Parque Memorial de Goiânia não conta com normativa com instruções sobre cuidados que devem ser adotados no local e em seus arredores nos túmulos das vítimas diretas do césio-137. Foi o que contou o gerente do Centro de Atendimento Administrativo de Cemitérios e Central de Óbitos, Judson Kennedy, que busca uma orientação, enquanto tenta atualizar os registros das vítimas do acidente enterradas na capital.\nO presidente da Associação das Vítimas do Césio-137 (AVCesio), Marcelo Santos, afirma que, na época do acidente, pesquisadores da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) disseram que não seria permitido construir edificações em um raio de 20 metros ao redor dos quatro túmulos. Hoje, não há mesmo nenhuma construção ou sepultura nessa área, mas não por conta de uma orientação relacionada ao césio-137.