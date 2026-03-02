O arquiteto Tom Reis, autor do vídeo que mostrou um gari trabalhando sob forte chuva em Palmas, afirmou ter ficado "extremamente decepcionado" ao descobrir que o trabalhador recebeu uma advertência da prefeitura após a repercussão do caso nas redes sociais.\nA gravação foi feita na noite de quinta-feira (27), na 1.106 Sul, região sul da capital. Nas imagens, o profissional aparece caminhando por ruas alagadas, recolhendo sacos de lixo sob um temporal e sem capa de proteção. Ao narrar a cena, Tom destacou o esforço do trabalhador: "E ali vai o trabalhador brasileiro, a essa hora da noite, numa chuva torrencial, para deixar a cidade limpa".\nSegundo o arquiteto, a intenção com o vídeo era valorizar a atuação dos profissionais da limpeza urbana. Após saber da advertência, ele criticou a postura do município e exaltou a io trabalho exercido pela categoria.