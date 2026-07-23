-Vídeo (1.3436636)\nA arraia de fogo é um peixe de água doce bastante comum no Rio Tocantins e pode ultrapassar mais de um metro de comprimento. O animal é considerado um "primo" do tubarão. Recentemente, uma delas foi avistada nadando com tucunarés na região de Babaçulândia, norte do Tocantins (veja vídeo acima).\nO vídeo foi gravado com o auxílio de um drone e compartilhado nas redes sociais, neste mês de julho, pelo pescador esportivo, Wanderson Costa.\nO biólogo e doutor em Limnologia, Oscar Vitorino, destaca que o animal é parente do tubarão por ser um peixe cartilaginoso componente da Classe Chondrichthyes, o que inclui também espécies de água salgada. Os nomes científicos Potamotrygon motoro e Potamotrygon orbignyi estão usados para se referir à arraia de fogo no Tocantins.\nAtriz de 'Godzilla x Kong', Kaylee Hottle morre aos 18 em acidente