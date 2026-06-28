Praia do Caju, em Palmas (Divulgação/Governo do Tocantins)\nA temporada de praia está chegando e muitos tocantinenses devem aproveitar os rios e lagos do estado. No Tocantins, não faltam opções, apenas entre as praias catalogadas pelo Corpo de Bombeiros são 97 atrativos disponíveis. Para curtir com segurança, nesse período, os banhistas precisam tomar algumas medidas para evitar ataques de piranhas, arraias e afogamentos.\nSegundo os Bombeiros, o Tocantins registrou 25 casos de morte por afogamento até 23 de junho de 2026. O número é menor se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 39 óbitos por afogamento.\nEm entrevista ao g1, o Tenente-Coronel do Corpo de Bombeiros, Antônio Luiz Soares, explicou que a embriaguez é um dos principais fatores que levam ao afogamento nas praias.