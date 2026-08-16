O Sabores do Campo deste domingo (16) ensina uma receita diferente de arroz carreteiro preparada pelo produtor rural Adélio Oliveira. O prato leva carne de sol e abóbora e foi feito para ser compartilhado com amigos da igreja que ele frequenta.\nA estrela da receita é uma abóbora da espécie caravela, que surpreendeu o produtor pelo tamanho. A hortaliça pesava 14,355 kg e tinha cerca de 60 centímetros. Para o arroz carreteiro, foram utilizados 7 kg da abóbora.\nA receita foi preparada no fogão a lenha e rende uma quantidade generosa, suficiente para aproximadamente 30 pessoas.\nArroz com feijão trepa-pau: Jornal do Campo ensina receita típica do norte de Goiás\nArroz carreteiro especial: Jornal do Campo ensina como fazer receita prática e deliciosa\nPizza de chambari? Sabor inspirado em prato típico do Tocantins chama atenção em pizzaria de Palmas