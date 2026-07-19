O Jornal do Campo deste domingo (17) ensina como fazer um arroz carreteiro especial: prática e deliciosa. A receita leva ingredientes fáceis com os detalhes dos tropeiros que são acostumados a cozinhar na estrada. O preparo vem direto de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.\nRenildo Teixeira, engenheiro agrônomo, ensina a receita que tem ingredientes tradicionais da cozinha goiana. A receita rende para até 20 pessoas. Para Renildo, o primeiro passo da receita é escolher ingredientes de qualidade. Um dos diferenciais do preparo é usar uma panela de ferro.\nIngredientes\n3 kg de carne serenada;\n2 kg de arroz;\n4 cebolas;\n4 colheres de banha suína;\n1 cabeça de alho;\nSal e pimenta a gosto.\nCostela assada no fogo de chão: Jornal do Campo ensina como fazer carne suculenta\nPizza de chambari? Sabor inspirado em prato típico do Tocantins chama atenção em pizzaria de Palmas