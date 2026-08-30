O Sabores do Campo deste domingo (30) ensina uma receita especial com ingredientes do Cerrado. É o arroz pouso de boiada preparado pelo chef Danilo Campos. O prato leva carne de sol, queijo minas, linguiça de porco caipira e muito mais.\nA receita conta a história da família de Danilo e de muitas pessoas que trabalham no campo e nas comunidades regionais. O nome também carrega o costume das famílias que precisavam que a comida fosse farta.\nA receita foi preparada no fogão a lenha e rende uma quantidade generosa, suficiente para aproximadamente 30 pessoas. Para o chef Danilo, a grande estrela é o açafrão, mas todos os ingredientes trazem a cultura do povo regional goiano.\nIngredientes\n1 kg de arroz\n6 dentes de alho\n6 unidades de pimenta de cheiro\nPimenta bode a gosto\n1 colher de chá de pimenta do reino