O artista Fábio Gomes está fazendo uma homenagem ao cachorro Orelha, ele está pintando um mural de nove metros de altura e sete de largura no Jardim Primavera, em Trindade, Região Metropolitana do estado. Segundo o artista, a previsão é que o mural seja finalizado nesta segunda-feira (2), por volta das 17h.
O mural faz referência ao cachorro Orelha, que foi morto na Praia Brava, região nobre de Florianópolis. Segundo apuração do g1 de Santa Catarina, Orelha foi encontrado agonizando e não resistiu aos ferimentos. A investigação aponta que ele foi vítima de agressão, e a polícia apura o envolvimento de adolescentes.
A ideia é que não se repita isso com os animais; essa é a mensagem que a gente tenta passar por meio desse mural", informou o artista.
Orelha foi morto há quase um mês. Na quinta-feira (29), por volta das 15h, Fábio Gomes passou a procurar um local para realizar a homenagem que está em andamento; ainda não foi finalizada por conta da chuva.