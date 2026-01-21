A poda drástica irregular realizada pela empresa Equatorial Goiás em duas árvores na Rua 1.095, no Setor Pedro Ludovico, teve como consequência a recomendação da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) de retirada completa dos espécimes, com a realização de plantio de substitutos no local.\nA bióloga da Amma, Wanessa de Castro, conta que a equipe esteve no local na última quinta-feira (15) e realizou uma vistoria para dimensionar o tamanho do dano causado pela poda. Ainda segundo ela, um relatório sobre as drásticas podas será encaminhado para a Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), para que seja feita uma autuação conforme o que estará baseado nesse relatório, enquadrando assim como crime ambiental. “As árvores sofreram uma poda drástica, foram mutiladas e ficaram desequilibradas, o que vai resultar na substituição dos exemplares. Isso se enquadra como crime ambiental”, afirmou Wanessa.