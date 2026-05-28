-Ladrão beija mão de vítima em Goiás (1.3415638)\nUm assaltante beijou a mão de uma funcionária durante um roubo a uma sorveteria, em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. No vídeo, divulgado pela TV Anhanguera, o estabelecimento aparece sem clientes quando dois homens chegam. Eles estão vestidos com roupas pretas e de boné, abordam a atendente e anunciam o crime (veja vídeo acima).\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar o contato das defesas deles até a última atualização desta reportagem.\nAs imagens de câmeras de segurança mostram quando os dois se aproximam do balcão e um deles tira da jaqueta uma arma de fogo, enquanto permanece de cabeça abaixada. O outro, levando uma mochila na parte da frente do corpo, fixa o olhar na funcionária e conversa com ela.