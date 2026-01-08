Vítima teve ferimentos no braço, barriga e na boca (Divulgação / Polícia Militar)\nTrês homens são suspeitos de invadir fazendas na zona rural de Ipameri, no sudeste do estado. De acordo com o Batalhão Rural, eles agrediram, amarraram e roubaram os pertences das vítimas de três fazendas. Além disso, ainda as forçaram a fazer transferências por Pix. O prejuízo total chegou a R$ 41 mil. As vítimas tiveram ferimentos no braço, barriga e até na boca (veja fotos acima).\nUm suspeito, de 29 anos, foi preso, mas foi liberado por já ter passado o tempo de 24 horas do flagrante, segundo a polícia. A polícia trabalha para identificar os outros dois suspeitos.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do suspeito que foi preso e liberado, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Os outros dois homens ainda não foram identificados pela polícia.