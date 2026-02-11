Um homem de 31 anos identificado como Kaique Sousa Garcia morreu após sofrer disparos de arma de fogo em Buriti do Tocantins, município do extremo norte do estado. Conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), a ocorrência aconteceu na noite de terça-feira (10), em uma residência localizada no bairro Buriti Novo, onde moradores relataram que escutaram tiros dentro do imóvel e acionaram a Polícia Militar.\nVeja no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem é morto a tiros dentro de casa em Buriti do Tocantins\nEquipes policiais atenderam ao chamado e, ao entrar na casa, encontraram a vítima já sem sinais vitais. A área precisou ser isolada para trabalho pericial, sob coordenação da Polícia Civil, que investiga a autoria e a motivação do crime. Até o momento, a polícia ainda não localizou suspeitos.