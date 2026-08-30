Neste domingo (30), completam-se oito anos da morte do então prefeito de Miracema do Tocantins, Moisés Costa da Silva, conhecido como Moisés da Sercon. Ele foi executado à luz do dia em 30 de agosto de 2018.\n"Perder um ente querido, principalmente por assassinato, em um caso como esse, misterioso, é uma dor irreparável. É uma dor que não dá para comparar com nenhuma outra perda. A gente precisa dessa resolução, mas também a sociedade espera há oito anos pelo esclarecimento deste caso", disse o irmão, Fidel Costa, em entrevista à TV Anhanguera.\nO corpo de Moisés foi encontrado dentro da própria caminhonete, em uma estrada rural entre Rio dos Bois e Miranorte. A investigação está sob responsabilidade da Polícia Civil.\nEm nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) afirmou que a polícia trabalha para esclarecer as circunstâncias, a motivação e a autoria da morte do ex-prefeito. Segundo a pasta, o inquérito segue em grau máximo de sigilo e, por isso, detalhes não foram repassados.