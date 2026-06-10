Rafela Nunes tinha 21 anos e desejava cursar medicina veterinária (Reprodução/Instagram de Rafaela Nunes)\nA Polícia Civil ainda investiga o crime que matou a jovem Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos à tiros e deixou o namorado Pedro Victor, de 23 anos, ferido, em Dianópolis, região sudeste do estado.\nApesar das prisões e da identificação de como o crime aconteceu, a Polícia Civil ainda tenta responder questões consideradas fundamentais para a conclusão do inquérito policial.\nAcidente que matou pai, mãe, filho e nora: o que já se sabe sobre a tragédia na TO-110\nDono de distribuidora de bebidas é morto dentro de casa e esposa é levada como refém em Goiás, diz polícia\nEntre os pontos que ainda faltam esclarecer sobre o ataque, estão:\nA motivação do crime: o que levou ao ataque contra o casal;\nO alvo principal: se a intenção era matar Rafaela ou Pedro Victor;