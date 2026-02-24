Três homens ficaram feridos após vários tiros serem disparados na Praça das Bandeiras, em Araguaína, no norte do Tocantins. O atentado aconteceu na madrugada desta terça-feira (24). Segundo a Polícia Militar, o suspeito passou por uma conveniência duas vezes, efetuando ao todo oito disparos de arma de fogo.\nAs vítimas são um homem de 43 anos que foi atingido na perna esquerda, um jovem de 25 anos que teve ferimento no abdômen e outro homem de 43 anos que teve o braço ferido ao ser atingido de raspão por uma bala.\nConforme a PM, o homem atingido na perna informou que estava em um estabelecimento com outras pessoas quando o suspeito passou em uma moto e atirou quatro vezes em direção ao grupo. Logo depois, voltou atirando mais quatro vezes.\nEmpresários trocam socos na frente de loja de veículos em Palmas