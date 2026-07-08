Os ataques da Ucrânia contra alvos distantes no território da Rússia constituem uma escalada no conflito que já dura quatro anos e meio, mas também poderão ajudar a acelerar seu fim.\nO raciocínio foi exposto nesta quarta-feira (8) pelo presidente americano, Donald Trump, ao ser questionado por jornalistas ao lado de seu colega ucraniano, Volodimir Zelenski. Eles participaram da cúpula da aliança militar Otan em Ancara (Turquia).\nÉ uma escalada, mas uma escalada que pode ajudar a levar a um fim [da guerra]", disse Trump, em uma fala que cairá como uma bomba nos pressionados meios políticos do governo de Vladimir Putin.\nO presidente russo passa por um momento de agravamento da guerra devido ao emprego de drones e mísseis com maior alcance por Kiev, de produção doméstica. O alvo principal é o sistema energético do rival, que vê escassez de combustíveis se multiplicar por suas regiões e teve de tomar medidas de racionamento.