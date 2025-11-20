Wanessa Rosa de Oliveira, de 31 anos (Arquivo pessoal / André Luiz)\nA atendente Wanessa Rosa de Oliveira, de 31 anos, morreu após ter complicações durante o parto, em Goiânia. Ao POPULAR, o esposo dela, André Luiz Lourenço disse que a tão sonhada filha deles, a Hadassa, sobreviveu, mas que houve uma série de erros médicos durante o procedimento.\nO parto ocorreu durante a manhã de quarta-feira (19), no Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL), na Vila Jaraguá. Ao POPULAR, a unidade respondeu em nota que a paciente foi submetida a um parto cesariano e apresentou "complicações clínicas no período pós-parto imediato". Acrescentou que diante da gravidade do quadro, foram adotadas "todas as medidas assistenciais indicadas", incluindo estabilização clínica e transferência para outra unidade". Por último, lamentou a morte da mulher e disse que está à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades" (veja a nota completa abaixo).