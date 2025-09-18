Uma dupla em motocicleta atacou em frente à Unidade Prisional de Paraíso do Tocantins, na região central do estado. Enquanto o piloto conduzia a moto, o garupa abriu fogo contra detentos, deixando pelo menos dois mortos e outros três feridos na noite desta quarta-feira (17).\nOs dois homens que morreram durante o ataque a tiros na porta da unidade prisional de Paraíso do Tocantins foram identificados pela Polícia Civil como Wallas Breynner Rocha Ramos, de 35 anos, e Francisco Emílio Lima da Costa, de 43 anos. Eles cumpriam pena no regime semiaberto e se apresentavam à unidade para pernoitar quando foram atingidos pelos disparos.\nDe acordo com informações da Polícia Militar (PM), cinco detentos que cumprem pena em regime semiaberto se apresentavam na unidade quando indivíduos em uma moto se aproximaram e um deles efetuou os disparos.