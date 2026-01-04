O ano virou, e traz com ele um convite quase automático à mudança. Mas, em vez de promessas grandiosas e difíceis de sustentar, 2026 surge com um recado mais pragmático: a saúde se constrói no cotidiano, com escolhas simples e repetidas ao longo do tempo. Para entender quais hábitos realmente fazem diferença, longe de modismos e soluções milagrosas, a reportagem ouviu especialistas de diferentes áreas, que apontam práticas acessíveis, baseadas em evidência e adaptáveis à rotina real das pessoas. Sono de qualidade, alimentação sem radicalismos, exercício possível de manter, limites para o uso das telas e cuidados preventivos que costumam ser negligenciados estão entre os pilares destacados nas entrevistas. A proposta não é começar o ano em ritmo de maratona, mas transformar pequenas decisões em hábitos duradouros. As orientações reunidas a seguir servem como um guia para quem quer atravessar 2026 com mais disposição, clareza mental e qualidade de vida, não só em janeiro, mas ao longo de todo o ano.