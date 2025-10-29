Atleta Heitora Beatriz Freire Santos mora em Minas Gerais e competiu no Tocantins (Reprodução/TV Anhanguera)\nA atleta Heitora Beatriz Freire Santos, que denunciou um caso de transfobia durante uma partida de vôlei, havia sido contratada para jogar pelo time tocantinense Alta do Formoso. A jovem mora em Minas Gerais e veio para o Tocantins competir em Gurupi. Em entrevista ao JTo, ela contou que a situação não afetou somente ela, mas também as outras jogadoras do time que têm entre 14 e 15 anos.\nTeve esse episódio que mais me chateou. O nosso time tinha seis meninas de 14 ou 15 anos que presenciaram essas falas, que presenciaram essas abusividades que ele teve contra mim, mas que a gente sabe que não vão ficar impunes. Eu estava mais triste de ver que o time todo estava abalado por uma coisa que estava sendo direcionada a mim e eu me senti impotente e não consegui fazer nada em relação a isso", disse.