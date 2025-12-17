Uma auditoria realizada pelo Ministério da Saúde nas maternidades municipais de Goiânia revelou uma queda de 85% na produtividade das unidades de saúde. Os dados foram avaliados do primeiro semestre deste ano em relação a 2024. De acordo com o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (DenaSUS), a produção caiu 15% em 2024 na comparação com 2023. Já no primeiro semestre de 2025, a redução ultrapassou 80% em relação ao mesmo período do ano anterior.\nA auditoria identificou queda da média mensal de partos em 2024 e 2025 em relação a 2023, com redução de 15% na Maternidade Dona Iris em 2024 comparado a 2023 e, em 2025, queda de 84% na média mensal (de 388 para 63 partos). Na Maternidade Célia Câmara, o relatório aponta que em 2025, a diminuição mensal foi de 20% em relação a 2024. Na Nascer Cidadão, houve redução de 17% no mesmo período.