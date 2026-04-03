O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia será fechado para atividades neste mês e deve voltar a receber competições a partir de maio. A reportagem apurou que o equipamento esportivo vai receber manutenção no asfalto a partir da próxima segunda-feira (6).\nApós receber a segunda etapa da MotoGP, em março, o autódromo vai receber manutenção diretamente na camada asfáltica. O trabalho deve durar até três dias, de acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Depois desse reparo, o asfalto precisará de tempo de cura de até um mês. Por esse motivo nenhuma atividade esportiva na pista do autódromo deve ocorrer no mês de abril.\n“Os trabalhos terão início nesta segunda-feira (6), com duração estimada de até três dias. Na sequência, será necessário um período de cura de até 30 dias da nova camada asfáltica aplicada nos trechos reparados”, informou a Seel em nota à reportagem