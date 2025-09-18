O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, na segunda-feira (15), a retomada das perícias médicas de servidores da Prefeitura de Goiânia pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), após 27 dias de suspensão do contrato. A decisão foi do presidente da Corte, ministro Herman Benjamin.\nSegundo a Secretaria Municipal de Administração (Semad), os atendimentos das perícias devem ser retomados na próxima segunda-feira (22). A decisão do STJ acatou o pedido da Procuradoria-Geral do Município (PGM), suspendendo os efeitos da liminar que havia paralisado a execução do contrato administrativo. Com a retomada do contrato, assegura-se a análise célere e regular dos atestados médicos, essenciais para que os servidores recebam exames, tratamentos ou afastamentos legais, e para que a administração organize equipes, planeje substituições e mantenha a continuidade de serviços à população.