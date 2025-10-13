O governo divulgou que mais de 6 mil famílias em Goiás devem devolver R$ 16,6 milhões de auxílio emergencial pago de forma indevida durante a pandemia. O prazo da devolução é de até 60 dias, contados a partir da notificação do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). A fim de esclarecer dúvidas, o DAQUI preparou uma reportagem explicando como o cidadão pode consultar se há alguma pendência com o órgão.\nSegundo o MDS, apenas quem foi notificado deve devolver o dinheiro. As notificações são enviadas por três canais: mensagem de texto (SMS), e-mail cadastrado no Gov.br e aplicativo "Notifica". Visando evitar golpes, o órgão destacou que não envia links nem boletos de cobrança por e-mail, SMS ou WhatsApp.\nAlém disso, as notificações ficam registradas no sistema Vejae. Ao acessar a página, é necessário logar na plataforma com nome de usuário e senha. Daí, caso apareça alguma notificação, significa que há uma pendência que precisa ser resolvida.