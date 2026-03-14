Chuva em Goiânia (WIldes Barbosa/O Popular)\nEste final de semana em Goiás tem previsão de tempestade em mais de 200 cidades do estado, segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). Conforme informado pelo órgão, há o transporte de umidade da região Norte do Brasil junto com a frente fria da região Sudeste do país, que combinados devem provocar no estado tempestades, rajadas de vento e raios neste sábado (14) e domingo (15).\nA capital do estado, Goiânia, aparece com previsão de tempestade para os dois dias. Assim como nas outras mais de 200 cidades do estado. Sendo assim, chove em grande parte do estado, segundo o boletim do Cimehgo para este final de semana.\nMais de 160 cidades em Goiás entram em alerta para tempestades; veja lista\nMulher é arrastada por enxurrada e fica presa embaixo de carro; vídeo