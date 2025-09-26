-Chuva em Goiânia (1.3317247)\nEm dias de chuvas fortes, a Avenida 87, no Setor Sul, em Goiânia, será fechada. A informação foi divulgada pelo prefeito Sandro Mabel (União) nesta quinta-feira (25), durante entrevista à TV Anhanguera.\nA medida busca evitar situações como as registradas na terça-feira (23), quando uma mulher ficou ilhada junto com o filho e a mãe, e carros ficaram parcialmente cobertos pela água.\nEm nota, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que a proposta para a avenida é semelhante ao que já ocorre na Marginal Botafogo: quando for identificado risco de alagamento, a via será bloqueada temporariamente para preservar a segurança dos motoristas e pedestres.\nMarginal Botafogo apresenta graves problemas estruturais\nTemporal de setembro em Goiânia causa estragos e tragédia