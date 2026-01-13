Para implantação de conversão livre à direita, também chamada de Direita Livre, um trecho da Avenida Rio Verde, entre a Rua 1.095 e a Avenida Antônio Fidélis, no Parque Amazônia, está passando por um processo de alargamento. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a obra teve início na última segunda-feira (12), com prazo final de uma semana.\nO trecho em questão faz parte do projeto do BRT Norte-Sul, que fará a ligação entre o Terminal Cruzeiro e o Isidória. O alargamento corresponderá a um comprimento de aproximadamente 65 metros e deve viabilizar, facilitando, o acesso de veículos que vai da Avenida Rio Verde em direção à Avenida Antônio Fidélis.\nGinásio do Setor Urias Magalhães segue abandonado\nRetirada de 4 árvores teria sido irregular\nSecretaria tenta impedir envio de chorume à ETE