Começa hoje o novo sistema binário nas avenidas T-10 e T-55, no setor Bueno, em Goiânia, que começou a ser implementado no fim de maio. Com as mudanças, a T-10 passa a ter mão única no trecho entre as avenidas T-3 e 85, em sentido à Avenida 85, enquanto a T-55 segue no sentido inverso. Haverá ainda restrições de parada e estacionamento em todas as vias, implantação de mão inglesa na praça da T-30 com a T-55, bem como mudanças no transporte coletivo.\nA criação do sistema binário foi anunciada pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) em setembro passado, com previsão de ser implementada ainda naquele ano. O anúncio ocasionou um abaixo-assinado por moradores da região, especialmente da Rua T-55, que argumentavam que a via não compartia o trânsito atual da Avenida T-10, além de prejudicar o fluxo de entrada e saída nos prédios e comércios locais. A medida, contudo, seguiu sendo implementada pela Prefeitura, e no dia 23 de maio foram iniciadas as obras de fresagem, que consiste na remoção do asfalto envelhecido, e de recapeamento asfáltico.