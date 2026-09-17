-DAQUI_OpVooCancelado_170926 (1.3457183)\nA Polícia Civil de Goiás e a Polícia Federal realizam, nesta quinta-feira (17), uma operação para desarticular um grupo suspeito de tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a organização trazia cocaína da Bolívia para o Brasil utilizando aeronaves de pequeno porte.\nA investigação teve início em 2025, após a apreensão de aproximadamente 150 kg de cocaína transportados pelo grupo. Na ocasião, um piloto foi abordado pela Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (Denarc), em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, com a droga, que havia sido desembarcada em Trindade.\nDe acordo com a Polícia Civil, foram expedidos sete mandados de prisão preventiva e estão sendo cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Goiás, Minas Gerais, Pará e Maranhão.