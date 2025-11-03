-Vídeo mostra avião voando baixo momentos antes da queda (1.3331471)\nUm grave acidente aéreo aconteceu no sábado (1º) e resultou na morte de duas pessoas. A aeronave de pequeno porte caiu na zona rural do município de Fátima, região central do estado, por volta das 19h. O piloto morreu no local e o outro ocupante chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu.\nVeja o que se sabe sobre esse acidente até esta segunda-feira (3):\nOnde aconteceu o acidente?\nO acidente aéreo ocorreu na zona rural do município de Fátima. A aeronave de pequeno porte caiu na área de uma fazenda. O chamado para a ocorrência aconteceu pouco antes das 19h. Após a queda do avião, o local foi isolado pela Polícia Militar (PM) para que fossem realizados os trabalhos de perícia técnica.\nQuantas pessoas estavam no avião?