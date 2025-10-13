-VÍDEO: Avião cai no setor Santos Dumont (1.3323541)\nUm avião de pequeno porte caiu nesta segunda-feira (13) sobre uma casa, em Goiânia (veja o vídeo acima). O piloto de 71 anos foi encontrado fora da aeronave com ferimentos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.\nO acidente aconteceu no início da tarde, na Rua 24, no Setor Santos Dumont, região noroeste da capital. Segundo os militares, o monomotor está vazando combustível.\nO piloto estava no local, sentado, consciente e com escoriações, conforme os bombeiros.\nÀ redação, Gedean Martins Rodrigues, vizinho de frente da casa atingida, disse que estava fazendo almoço, por volta de 12h30, quando ouviu o barulho da queda. De prontidão, foi até o local e desligou o padrão de energia, segundo ele.\nA vizinha [dona da casa] já estava bem desorientada e pedindo socorro. Aí eu entrei lá para fazer o socorro, já desliguei o padrão automaticamente e vi que estava com muito cheiro de gasolina. Cheguei lá próximo do rapaz [piloto] e ele já tinha saído do avião. Ele estava com um corte na nuca e outro na mão", disse.