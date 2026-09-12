Um avião da GOL com 184 passageiros e seis tripulantes fez um pouso de emergência na manhã deste sábado (12), no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, em Goiânia. A aeronave havia partido da capital goiana com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando declarou emergência e precisou retornar.\nSegundo o Aeroporto de Goiânia ao jornal DAQUI, a aeronave pousou normalmente e sem intercorrências, com apoio da equipe do terminal. A companhia aérea informou que está prestando suporte aos passageiros.\nAvião com cantora Mariana Fagundes faz pouso de emergência em Goiânia: 'Parou um gerador'\nAvião de pequeno porte faz pouso de emergência em rodovia goiana\nAvião cai no Lago Corumbá, em Caldas Novas\nA operação recebeu o apoio previsto nos protocolos aeroportuários, e a companhia aérea está prestando assistência aos passageiros, de acordo com o aeroporto.