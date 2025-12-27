-VÍDEO (1.3354841)\nUm avião de pequeno porte caiu no começo da tarde deste sábado (27) no mar de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, que atuou nas buscas, um corpo foi localizado, e a identificação da vítima cabe ao IML (Instituto Médico Legal).\nAs informações oficiais apontam que somente o piloto estava a bordo da aeronave, que estaria fazendo um serviço de publicidade. Pequenos aviões costumam sobrevoar a orla carioca mostrando faixas de empresas para quem frequenta as praias.\nUm vídeo do acidente mostra a aeronave caindo de bico na água. O monomotor carregava uma faixa.\nA FAB (Força Aérea Brasileira) afirmou que investigadores do Seripa 3 (Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência.