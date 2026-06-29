-vídeo (1.3427248)\nUm avião de pequeno porte pegou fogo após cair em uma propriedade rural de Nerópolis, na região Metropolitana de Goiânia, neste domingo (28). De acordo com os bombeiros, a aeronave teve problemas durante a decolagem. O copiloto está bem e o piloto de 74 anos foi trazido para Goiânia de helicóptero com corte no joelho esquerdo, contusão na base do crânio e escoriações nas mãos.\nAparentemente ele tentou decolar e teve um problema na decolagem e aí caiu. Com o copiloto está tudo bem com ele. O piloto ele teve ferimentos leves, mas foi retirado do avião e foi encaminhado pelo helicóptero do bombeiro para Goiânia”, informou os bombeiros.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde do piloto até a última atualização desta reportagem.\n-FOTOS (1.3427149)