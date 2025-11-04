Base dos trabalhos de mapeamento aerogeofísico no Tocantins está instalada em Porto Nacional (Igo Estrela/Serviço Geológico do Brasil)\nUm mapeamento aerogeofísico está sendo realizado em cidades do sul e sudeste do Tocantins para identificar locais com potencial para mineração. O levantamento é feito por meio de uma aeronave equipada para registrar variações do campo gravitacional, radiação e magnetismo no subsolo.\nConforme o geólogo da Agência de Mineração do Tocantins (Ameto), Sanclever Freire Peixoto, o mapeamento deve passar por 20 cidades do Tocantins (veja lista dos municípios abaixo).\nEmbora as técnicas empregadas sejam voltadas principalmente à prospecção de minerais metálicos como cobre, ouro, zinco, chumbo, prata, ferro, manganês, níquel, elementos de terras raras, dentre outros, fundamentais para a transição energética. Os dados gerados também oferecem inúmeras aplicações como na agricultura, gestão ambiental e planejamento territorial", contou.