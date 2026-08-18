Goiânia é o maior polo de manutenção de aeronaves do Brasil e caminha para, em breve, se tornar o 3º maior polo de aviação agrícola do País, ultrapassando São Paulo. Este grande potencial no setor foi um dos motivos que levaram a capital goiana a sediar o Congresso da Aviação Agrícola do Brasil (Congresso AvAg) 2026, que começa hoje e vai até quinta-feira, no Condomínio Aeronáutico Liberty, em Goianápolis.\nPromovido pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), o evento é uma mostra de aeronaves, tecnologias, equipamentos e serviços de toda a cadeia da aviação. O encontro reunirá os principais atores da cadeia, que conecta tecnologia, produção de alimentos, inovação, segurança operacional e sustentabilidade no campo. O AvAg 2026 será voltado a empresários, pilotos, engenheiros agrônomos, pesquisadores, estudantes e outros profissionais do setor, além de representantes de órgãos governamentais e entidades do agro e da aviação.