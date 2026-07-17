-VÍDEO DAQUI: Avó de 80 anos é agredida pelo neto após chamar a atenção dele em Santa Helena de Goiás (1.3434346)\nUma idosa de 80 anos foi agredida pelo próprio neto, de 21 anos, após chamá-lo a atenção em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o caso ocorreu na última quarta-feira (15) e suspeito foi preso em flagrante, permanecendo detido após audiência de custódia (veja o vídeo acima).\nComo o nome do investigado não foi divulgado, o DAQUI não conseguiu localizar a defesa dele. A reportagem também não conseguiu informações sobre o estado de saúde da mulher.\nConforme informou o repórter Cássio Ramos, da TV Anhanguera, a vítima procurou a delegacia para denunciar as agressões. Ela apresentava diversas lesões, principalmente no rosto, após discutir com o neto, que teria se irritado ao ser repreendido pela avó e, de acordo com a PCGO, ela relatou ter sido atingida com golpes de um cabo de rodo.