Dirceu Zanchi e o neto, Gabriel Zanchi, que morreram após a queda do avião (Reprodução/Instagram de Jornalismo TV Anhanguera)\nDuas pessoas morreram após a queda de um avião na zona rural de Rio Verde, no sudoeste goiano. As vítimas eram Dirceu Zanchi, de 68 anos, e o neto dele, Gabriel Zanchi, de 17. O caso aconteceu na noite deste sábado (13). As causas do acidente devem ser investigadas.\nSegundo os bombeiros, a aeronave caiu em uma área de milharal na Fazenda Escalada do Rio Preto e ficou completamente destruída. Os destroços ficaram espalhados por uma área de cerca de 2.500 m². Além disso, as duas vítimas foram ejetadas do avião e encontradas a cerca de 20 metros da estrutura principal. As mortes de Dirceu e Gabriel foram confirmadas ainda no local.\nNeste domingo (14), O JORNAL pediu um posicionamento sobre o caso para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). Porém, ainda não houve retorno.