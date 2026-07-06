Uma avó ficou desesperada após o neto de 3 anos sumir e chamou os Guardas Municipais de Goiânia (GCM) para ajudar a encontra-lo.De acordo com a corporação, após a avó procurá-lo por vários cômodos sem sucesso e não encontrar nenhum indício de onde o pequeno pudesse estar, o desespero tomou conta.Temendo que a criança tivesse saído para a rua, por se tratar de um local próximo de um córrego no fundo, ela acionou imediatamente a GCM para pedir socorro e iniciar as buscas. O caso aconteceu nesta sexta-feira (3).\nA criança foi encontrada embaixo de uma pia, atrás de uma bacia, na área externa da casa. Em entrevista à TV Anhanguera, a GCM relatou a dinâmica do atendimento: 'A equipe, no local, entrou em contato com as outras equipes que se encontravam na região e fez uma força-tarefa, com cerca de oito guardas. Durante as buscas, o menino foi localizado escondido dentro de casa', explicou o GCM.