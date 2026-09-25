Azul anuncia 155 voos extras e quatro rotas sazonais saindo de Goiânia (Divulgação / Azul)\nA companhia aérea Azul está oferecendo quatro novas opções de rotas, sendo em grande parte para o Nordeste, e ampliará em 155 voos extras e dedicados para o período de alta temporada em Goiânia, além de reforçar as rotas regulares. A companhia se prepara para o período de alta temporada durante as férias de verão. O período marcado para começar as operações ocorrerá entre 5 de dezembro e 14 de fevereiro.\nSaindo do Aeroporto Internacional Santa Genoveva, a ampliação acontecerá nessas quatro rotas:\nFortaleza (CE)\nJoão Pessoa (PB)\nNatal (RN)\nPorto Alegre (RS)\nDe acordo com a Azul, ao todo, serão oferecidos 20 voos para cada nova rota. Já Natal contará com 18 operações. Além disso, pela primeira vez na operação, o passageiro poderá embarcar em Goiânia e ter voo direto para a cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ao todo, serão quatro voos, levando em conta partidas e chegadas durante o período sazonal.