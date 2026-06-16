Menina de 2 anos deu entrada em unidade de saúde com hematomas (Divulgação/GCM Aparecida de Goiânia)\nA babá da menina de 2 anos que morreu após dar entrada em uma unidade de saúde com sinais de espancamento, em Aparecida de Goiânia, foi indiciada por homicídio qualificado. A informação foi divulgada pela Polícia Civil de Goiás nesta segunda-feira (15). A mulher, que já estava presa preventivamente, passa agora a responder formalmente pelo crime na Justiça. O caso, que gerou forte comoção, também revelou tentativas de ocultação de provas na casa onde o crime teria ocorrido.\nComo o nome da suspeita não foi divulgado, O DAQUI não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta matéria.\nA criança morreu na madrugada de 23 de maio deste ano, após ser levada ao Centro de Atenção Integral à Saúde (Cais) Nova Era. Na ocasião, a babá se apresentou inicialmente como tia da menina e alegou que um espelho teria caído sobre a criança em um momento de descuido.