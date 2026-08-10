-VÍDEO DAQUI: Babá é encontrada bêbada com duas crianças em Goiânia, diz polícia (1.3443184)\nUma babá de 36 anos foi encontrada bêbada com duas crianças, de 4 e 2 anos, no Setor Grajaú, em Goiânia, no sábado (8). De acordo com o Conselho Tutelar, ela estava responsável pelos irmãos havia cerca de uma semana, em Aparecida de Goiânia, e levou as crianças para a capital após um desentendimento com o companheiro, enquanto fazia uso de bebida alcoólica. O caso é investigado pela Polícia Civil como possível crime de maus-tratos.\nSegundo informações da TV Anhanguera, a mulher foi identificada como Adriana Maria de Jesus. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da babá até a última atualização desta matéria.\nA Polícia Civil informou também que não houve prisão em flagrante. Adriana foi ouvida e liberada. Até o momento, não há informação de prisão da mulher.