Equatorial Goiás realiza serviços de manutenção e modernização na rede elétrica; cortes serão pontuais e não atingem a totalidade dos bairros (Divulgação/Equatorial Goiás)\nMoradores de diferentes bairros de Goiânia e Anápolis devem ficar atentos a interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica ao longo da semana. A Equatorial Goiás realizará serviços de manutenção, reconstrução e modernização da rede em pontos específicos nas duas cidades.\nDe acordo com a companhia de energia, a programação inclui troca e instalação de postes, transformadores, cabos e cruzetas, além de serviços relacionados à vegetação próxima à rede elétrica. Segundo a Equatorial Goiás, os desligamentos ocorrem apenas nos trechos indicados na programação e não significam necessariamente a interrupção do fornecimento em todo o bairro.