Diversos bairros de Aparecida de Goiânia enfrentarão falta de água ao longo desta quarta-feira (22). De acordo com a Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago), a causa é uma manutenção programada para interligação entre uma adutora e novas redes de distribuição, no Jardim Luz.\nEntre os 13 bairros afetados estão Cândido de Queiroz, Jardim Bonança, Jardim dos Palácios, Jardim Imperial, Jardim Maria Inês, Jardim Paraíso, Jardim Transbrasiliana, Parque Primavera, Parque Santa Cecília, Residencial Recanto do Cerrado, Vila Alzira, Vila Maria e Vila Real.\nObra na Marginal Botafogo deve seguir por mais 15 dias\nDema indicia Sandro Mabel e Rogério Cruz por aterro sem licença em Goiânia\nMutirão vai renegociar dívidas bancárias com 160 instituições em novembro\nA manutenção, que é definitiva, está prevista para ocorrer das 8h às 17h30. Durante esse período, o registro permanecerá fechado. O fornecimento de água será retomado gradualmente, após a conclusão dos serviços.