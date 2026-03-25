-Vídeo - Balsa com animais (1.3390587)\nUm vídeo compartilhado nas redes sociais que mostra uma balsa carregada com dezenas de bois atravessando o Rio Araguaia chamou a atenção dos internautas (veja o vídeo acima). O registro, feito pelo influenciador e guia de pesca Matheus Pimentel, foi gravado no último domingo (22) em São Miguel do Araguaia, na região Norte de Goiás.\nEm entrevista ao repórter Vinicius Moraes, do g1 Goiás, o guia explicou que a cena é comum na região.\nNo registro impressionante, um colega de Matheus que está na mesma canoa do influenciador comenta sobre o valor que a balsa carrega. “Só ali tem R$ 100 mil", disse. O outro ocupante do barco responde que deve ter mais do que o valor falado.\nEngenheiro pesca arraia de mais de 60 kg e 1 metro; vídeo\nFeiras rurais ocorrem em meio à baixa de rentabilidade do agro