Agências bancárias, da Previdência Social e dos Correios não vão abrir na próxima segunda (16) e terça-feira (17), devido ao ponto facultativo de Carnaval. O atendimento retoma na quarta (18) a partir das 12h, no caso de bancos e Correios, e às 14h no INSS. No período, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), compensações bancárias, como a TED (Transferência Eletrônica Disponível), não serão efetivadas. O Pix funcionará normalmente durante as 24 horas de todos os dias.\nBoletos de cobrança e contas de consumo (água, energia, telefone, entre outros) poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (18). Já tributos e impostos que vençam nos dias sem compensação devem ser antecipados.\nA Central 135 do INSS ainda funciona nestes dias, das 7h às 22h. Aos domingos, o atendimento é exclusivamente eletrônico. O site e aplicativo funcionam 24 horas todos os dias para acesso a informações.