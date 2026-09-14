O número de acessos de banda larga fixa em Goiás multiplicou por mais de oito em menos de duas décadas. Em 2007, o Estado tinha pouco mais de 206 mil acessos, número que saltou para 1,745 milhão em junho deste ano, um crescimento de 745%, segundo a série histórica da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). O crescimento das conexões acompanhou a expansão da atividade econômica, que deixou de se concentrar na capital e em poucas cidades.\nNo mesmo período, a economia goiana ganhou novos polos no interior e reduziu sua concentração de riquezas. Os dados mais recentes do Instituto Mauro Borges (IMB), elaborados em parceria com o IBGE, mostram que os dez maiores municípios respondiam por 60,5% do PIB de Goiás em 2010, participação que caiu para 54,6% em 2023. A interiorização da economia ampliou a demanda por internet para atender empresas e famílias.