O principal suspeito pela morte de Wilson Alves de Souza Filho, registrado em Cristalândia, no sudoeste do Tocantins, foi preso nesta terça-feira (30). Um barbeiro de 24 anos é investigado por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Segundo a Polícia Civil, ele confessou o crime ao ser preso.
O nome do suspeito não foi informado e, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.
O corpo de Wilson foi encontrado no dia 3 de setembro. De acordo com Polícia Civil, a vítima foi vista pela última vez no dia anterior, 2 de setembro. Wilson foi filmado por câmeras de segurança indo em direção à casa do suspeito, para cortar o cabelo.