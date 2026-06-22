-barra_ouro_goiania.mp4 (1.3424661)\nUma operação resultou na apreensão de uma carga de barras de ouro avaliada em cerca de R$ 3 milhões na rua Bartolomeu Bueno, no Setor Cristina, em Goiânia. Conforme informações da TV Anhanguera, a Polícia Militar (PM) realizava um patrulhamento no bairro na região sudoeste da capital, quando abordou o motorista que transportava as barras que juntas pesam quase 3kg. Ao todo, foram confiscadas 5 barras de ouro, que segundo apuração da TV Anhanguera, não possuiam documentação para serem transportadas.\nO DAQUI não conseguiu localizar a defesa do motorista do veículo, pois a sua identidade não foi revelada. Segundo a emissora, ele não apresentou documentação que comprovasse a origem legal ou a nota fiscal dos metais preciosos. O homem foi detido e conduzido à delegacia, onde foi autuado e, posteriormente, encaminhado à sede da Polícia Federal (PF) por suspeita de usurpação de minérios.